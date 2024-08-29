Известная марка, интересные комплектации — «кореец» чуть дороже Весты!

Объем параллельного импорта хоть и продолжает сокращаться, но все же не так активно, как прогнозировали, а в свете того, что Hyundai заново регистрирует у нас свои товарные знаки, точно есть смысл присмотреться к этой машине получше.
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