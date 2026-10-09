В Петербурге мужчина случайно столкнул сожительницу с 8 этажа

Следствие предъявило обвинение сожителю женщины, которая 6 октября упала с восьмого этажа дома на улице Олеко Дундича во время конфликта на балконе, когда мужчина резко потянул на себя табурет, на котором она стояла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Медуза" над Аляс...
- В Новосибирске 16...
- "Мы останавливаем...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым