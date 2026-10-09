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Царьград

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В Петербурге мужчина случайно столкнул сожительницу с 8 этажа

В Петербурге мужчина случайно столкнул сожительницу с 8 этажа

Следствие предъявило обвинение сожителю женщины, которая 6 октября упала с восьмого этажа дома на улице Олеко Дундича во время конфликта на балконе, когда мужчина резко потянул на себя табурет, на котором она стояла.

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