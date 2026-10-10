Паническая атака или проблема с сердцем: как отличить

Первая паническая атака почти всегда воспринимается как сердечный приступ. Это логично: сердцебиение, нехватка воздуха, боль в груди, онемение рук, головокружение — набор действительно похож.
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