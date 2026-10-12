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Нижегородская правда

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Реконструкция трамвайных путей на участке от станции метро «Автозаводская» до станции метро «Кировская» начнется 17 октября

Реконструкция трамвайных путей на участке от станции метро «Автозаводская» до станции метро «Кировская» начнется 17 октября

Реконструкция трамвайных путей на участке от станции метро «Автозаводская» до станции метро «Кировская» на проспекте Ленина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода начнется 17 октября.

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