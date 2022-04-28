Десять импортёров из Евросоюза смирились с неизбежным и готовы платить за российский газ по предложенной схеме

После того, как по распоряжению президента России Владимира Путина было объявлено, что «недружественные страны» должны будут перейти на оплату российского газа в рублях, власти европейских государств прошли все стадии принятия неприятного решения.
После того, как по распоряжению президента России Владимира Путина было объявлено, что «недружественные страны» должны будут перейти на оплату российского газа в рублях, власти европейских государств прошли все стадии принятия неприятного решения.
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