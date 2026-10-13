Новые граждане и большой разговор о будущем: чем запомнился Екатерининский форум

В Национальном центре «Россия» 13 октября прошёл III Международный Екатерининский форум. Его участниками стали более 1300 человек из 55 государств, а одним из самых заметных событий мероприятия — вручение российских паспортов иностранцам, связавшим своё будущее с нашей страной.
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