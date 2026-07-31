При атаке украинских дронов на Волгоград погибла женщина

Ночная атака украинских беспилотников на Волгоград обернулась трагедией. Как сообщил губернатор области Андрей Бочаров, в результате падения обломков и последующего обрушения конструкций жилого дома по улице Булаткина в Красноармейском районе под завалами была обнаружена погибшая женщина.