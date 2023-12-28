В России разрешили выпускать аналоги «Оземпика» без согласия правообладателя

Правительство России выдало фармацевтическим компаниям "Герофарм" и "Промомед" принудительную лицензию на препарат от диабета "Семавик", являющийся аналогом датского "Оземпика", который с марта 2023 года практически полностью исчез из российских аптек.
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