В Генштабе РФ заявили, что срочники не привлекаются к участию в СВО

Генерал-полковник Евгений Бурдинский, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации, 28 марта заявил, что в рамках предстоящей весенней призывной кампании, запланированной на период с 1 апреля по 15 июля, солдаты-срочники не будут привлечены к участию в специальной военной операции.