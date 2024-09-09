«Вы дали дорогу в большой мир»: популярные комики выразили слова благодарности покойному Александру Маслякову

Вчера вечером общественность узнала прискорбную новость – скончался Александр Масляков. Бессменный на протяжении долгих лет мэтр КВН умер от множественных метастаз и неоперабельного новообразования в легких.
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