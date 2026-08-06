‼️🇺🇦🏴☠Зеленский поручил каждому украинскому дипломату и чиновнику узнать, где в мире есть ещё ракеты для ЗРК Patriot.
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‼️🇺🇦🏴☠Зеленский поручил каждому украинскому дипломату и чиновнику узнать, где в мире есть ещё ракеты для ЗРК Patriot.
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