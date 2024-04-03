15 минут нового геймплея Stellar Blade Портал IGN опубликовал новый видеоролик, в кот...

15 минут нового геймплея Stellar BladeПортал IGN опубликовал новый видеоролик, в котором показал 15 минут эксклюзивного игрового процесса из Stellar Blade, предстоящей ролевой игры, которая выйдет на PS5 26 апреля 2024 года.
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