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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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15 минут нового геймплея Stellar Blade Портал IGN опубликовал новый видеоролик, в кот...

15 минут нового геймплея Stellar Blade Портал IGN опубликовал новый видеоролик, в кот...

15 минут нового геймплея Stellar BladeПортал IGN опубликовал новый видеоролик, в котором показал 15 минут эксклюзивного игрового процесса из Stellar Blade, предстоящей ролевой игры, которая выйдет на PS5 26 апреля 2024 года.

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