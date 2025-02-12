Американский боевой лазер HELIOS прошёл испытания

Демонстрация принципа действия комплекса HELIOS. Графика Lockheed Martin В течение нескольких последних лет военно-морские силы США проводили войсковые и эксплуатационные испытания перспективного боевого лазера HELIOS.
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