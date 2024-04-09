В Европе резко выросло число случаев коклюша

Чрезвычайно опасная болезнь викторианской эпохи вновь заявила о себе в Европе. За последние месяцы было зарегистрировано наибольшее за последние 60 лет количество случаев коклюша - инфекционного заболевания, поражающего легкие и дыхательные пути.
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