В Европе резко выросло число случаев коклюша

Чрезвычайно опасная болезнь викторианской эпохи вновь заявила о себе в Европе. За последние месяцы было зарегистрировано наибольшее за последние 60 лет количество случаев коклюша - инфекционного заболевания, поражающего легкие и дыхательные пути.