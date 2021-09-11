В Томске отремонтирует улицу Ново-Киевскую у ТРЦ «Изумрудный город»

АртемОбществоВ Томске отремонтирует улицу Ново-Киевскую у ТРЦ «Изумрудный город»Сейчас на улице ведется подготовительный этап. В ближайшее время на улице появится тяжелая техника для укладки асфальта.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАТАнатолий ТиминовКакая благая весть: С болью в душе томские чиновники с барского стола остаток бюджетных денег изволили выделить на ремонт улицы. И чтоб народ видел, как за него радеют депутаты и государевы люди, выбрали самую видную часть улицы. Томичи, вы там совсем охренели или как? У вас завтра снег на дворе будет, а вы о ремонте дороге вспомнили. Мой совет: гоните в шею зажравшее чиновничье жулье и в первую очередь мера с его прихлебателями.Комментировать
Свежие комментарии