Петербуржцам рассказали, куда сходить и что посмотреть в предстоящие выходные

В списке пьеса Шеридана и выставка красот Урала Главные события на предстоящую неделю, по версии портала «Культура Петербурга» «Лучшевсехний папа, или Краденое солнце» В центре внимания постановщика Ивана Миневцева – взаимоотношения Корнея Чуковского и его маленькой дочери Муры, которой поэт посвятил свои лучшие произведения.