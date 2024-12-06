В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за землетрясения

АндрейБорков

Уже отменили, повезло америкосам несказанно, волна не дошла до них. А жаль! Вот бы интересно было, если бы дошла. Сколько бы америкосов посмывала, а сколько бы покалечила. Ну да не все сказки сбываются к сожалению. Видимо где то что то наши сейсмологи с геологами не доработали. Унывать не стоит, отрицательный результат это тоже результат.