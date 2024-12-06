В американском штате Калифорния объявлено чрезвычайное положение из-за произошедшего землетрясения. Соответствующее решение принял губернатор Гэвин Ньюсом.
В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за землетрясения
Комментарии
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АндрейБорков
Уже отменили, повезло америкосам несказанно, волна не дошла до них. А жаль! Вот бы интересно было, если бы дошла. Сколько бы америкосов посмывала, а сколько бы покалечила. Ну да не все сказки сбываются к сожалению. Видимо где то что то наши сейсмологи с геологами не доработали. Унывать не стоит, отрицательный результат это тоже результат.
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