«Росгосстрах» определил, где клиенты в Москве чаще всего находили автомобиль поврежденным

Варшавское шоссе возглавило составленный «Росгосстрахом» антирейтинг московских улиц, на которых клиенты компании с полисами каско чаще всего сталкивались с повреждениями машины в результате противоправных действий третьих лиц.
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