Ловцы ветра украсили парусами лед Обского водохранилища в Новосибирске

Новосибирская область в очередной раз приняла Кубок Сибири по зимним видам парусного спорта. Соревнования, участие в которых приняли около ста спортсменов с разных регионов страны, традиционно состоялись на Обском водохранилище.
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