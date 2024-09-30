От минимализма до тату с историей — 33 необычных идеи для первой татуировки

Первая тату — как первая любовь. Ее точно никогда не забудешь, даже если когда-то захочешь стереть. Делать тату или нет — решение каждого, но скорее всего, этот рисунок останется на вашем теле на всю жизнь, поэтому наверняка стоит изобразить что-то символичное, и хорошенько подумать перед этим событием.