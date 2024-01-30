Nintendo 3DS на Ryzen и Windows: представлены складные портативные консоли AyaNeo Flip DS и Flip KB

Компания AyaNeo представила две новые портативные игровые консоли — Flip DS и Flip KB. Обе новинки производитель впервые показал ещё октябре прошлого года, а теперь были озвучены их полные технические характеристики и стоимость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии