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Мировое обозрение

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Nintendo 3DS на Ryzen и Windows: представлены складные портативные консоли AyaNeo Flip DS и Flip KB

Nintendo 3DS на Ryzen и Windows: представлены складные портативные консоли AyaNeo Flip DS и Flip KB

Компания AyaNeo представила две новые портативные игровые консоли — Flip DS и Flip KB. Обе новинки производитель впервые показал ещё октябре прошлого года, а теперь были озвучены их полные технические характеристики и стоимость.

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