Появились реальные фотографии PS5 Slim. На них показано, насколько она меньше, ч...

Появились реальные фотографии PS5 Slim. На них показано, насколько она меньше, чем обычная версияПользователю социальной сети X (Twitter) с ником phantompainss раньше времени удалось заполучить PlayStation 5 Slim в наборе с Call of Duty: Modern Warfare 3.
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