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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Появились реальные фотографии PS5 Slim. На них показано, насколько она меньше, ч...

Появились реальные фотографии PS5 Slim. На них показано, насколько она меньше, ч...

Появились реальные фотографии PS5 Slim. На них показано, насколько она меньше, чем обычная версияПользователю социальной сети X (Twitter) с ником phantompainss раньше времени удалось заполучить PlayStation 5 Slim в наборе с Call of Duty: Modern Warfare 3.

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