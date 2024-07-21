За такие ошибки ждет расплата: топ-5 самых вредных поз за рулем назвал врач

Мы проводим за рулем собственного автомобиля или рабочего транспорта очень много времени. Неправильное положение при вождении, длительная езда без отдыха — все это негативно отражается на состоянии спины и шеи.
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