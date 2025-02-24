Нелегитимный президент Владимир Зеленский в ходе встречи Группы семи (G7) в онлайн-формате с участием президента США Дональда Трампа сообщил, что Украина собирается подписать соглашение о полезных ископаемых в Вашингтоне.
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