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Царьград

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МЧС ликвидировало 47 пожаров в Ямале: площадь сократилась на 86 000 га

МЧС ликвидировало 47 пожаров в Ямале: площадь сократилась на 86 000 га

В Ямало-Ненецком автономном округе площадь природных пожаров за сутки увеличилась до 292 122 га. Ликвидировано 47 очагов на 86 006 га.

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