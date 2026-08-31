МЧС ликвидировало 47 пожаров в Ямале: площадь сократилась на 86 000 га

В Ямало-Ненецком автономном округе площадь природных пожаров за сутки увеличилась до 292 122 га. Ликвидировано 47 очагов на 86 006 га.
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