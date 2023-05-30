Силы НАТО пришли на помощь косовской полиции в разгоне сербских демонстрантов

В Косово ситуация становится все более сложной, к разгонам протестов сербского населения на севере края подключились дислоцирующиеся здесь якобы миротворческие силы НАТО.
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