Названы самые высокооплачиваемые вакансии зимы 2025 года

В списке главврач и водители категории Е По итогам зимы среди самых высокооплачиваемых профессий в РФ оказались представители различных сфер: от медицины до транспорта, пишет РИАМО со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии