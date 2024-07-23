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Царьград

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Пять человек вывели Байдена из гонки. Но угроза для Белого дома сохранилась

Пять человек вывели Байдена из гонки. Но угроза для Белого дома сохранилась

Ирландский журналист Чей Боуз намекнул, что на решение Джо Байдена сняться с президентской гонки повлияли пять человек из его окружения.

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