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ИА Регнум

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Мужчина с ребенком украл у бабушки букет цветов к 1 сентября и попал на видео

Мужчина с ребенком украл у бабушки букет цветов к 1 сентября и попал на видео

В Санкт-Петербурге прохожие сняли на видео мужчину, который выхватил букет цветов у пожилой продавщицы и попытался уйти не заплатив.

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