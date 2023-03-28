Экономист Хазанов заявил, что мировая экономика стоит на пороге глобального кризиса

В настоящее время в глобальной экономике наметились признаки нового глобального кризиса. Основными причинами стал рост цен на энергетические носители в Европе и Китае в 2021 году и усилившееся санкционное давление на Россию в 2022 и 2023 гг.
В настоящее время в глобальной экономике наметились признаки нового глобального кризиса. Основными причинами стал рост цен на энергетические носители в Европе и Китае в 2021 году и усилившееся санкционное давление на Россию в 2022 и 2023 гг.
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