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Экономист Хазанов заявил, что мировая экономика стоит на пороге глобального кризиса

Экономист Хазанов заявил, что мировая экономика стоит на пороге глобального кризиса

В настоящее время в глобальной экономике наметились признаки нового глобального кризиса. Основными причинами стал рост цен на энергетические носители в Европе и Китае в 2021 году и усилившееся санкционное давление на Россию в 2022 и 2023 гг.

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