Рэшфорд, Магуайр и Далот – худшие в «МЮ» в игре с «Копенгагеном» по версии Sky, Бруну и Хейлунд – лучшие

Английская команда потерпела поражение на поле соперника (3:4) в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Игроки стартового состава «Манчестер Юнайтед» получили следующие оценки от Sky Sports по 10-балльной системе: Андре Онана – 6, Аарон Уан-Биссака – 6, Харри Магуайр – 5, Джонни Эванс – 6, Диогу Далот – 5, Скотт Мактоминей – 6, Кристиан Эриксен – 6, Маркус Рэшфорд – 5, Бруну Фернандеш – 8, Алехандро Гарначо – 7, Расмус Хейлунд – 8.
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