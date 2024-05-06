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Сделаем Финляндию снова

Сделаем Финляндию снова

Сделаем Финляндию снова великой!  Ой! А, что уже было, какое-то величие?  А когда?  Может, кто-то напомнить?   Финны, как нация, имеют историю, но история у них интересная, потому как никогда они, ажно до 1917 года, собственного государства не имели.

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