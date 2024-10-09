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Минздрав попросили внести в перечень жизненно важных четыре онкопрепарата

Минздрав попросили внести в перечень жизненно важных четыре онкопрепарата

Включение лекарств в список влияет на их доступность, а это в свою очередь сказывается на продолжительности и качестве жизни пациентов, поясняют авторы обращенияОбщественная организация «Движение против рака» попросила Минздрав включить в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) четыре инновационных онкопрепарата.

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