Минздрав попросили внести в перечень жизненно важных четыре онкопрепарата

Включение лекарств в список влияет на их доступность, а это в свою очередь сказывается на продолжительности и качестве жизни пациентов, поясняют авторы обращенияОбщественная организация «Движение против рака» попросила Минздрав включить в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) четыре инновационных онкопрепарата.
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