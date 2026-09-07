Медведь пробрался в 5-звёздочный отель на Красной Поляне в Сочи. В поисках еды косолапый забрёл в «Поляну 1389»: сначала прошёлся по подсобке, а затем вышел в коридоры отеля, где встретил сотрудника и довёл его до инсульта жопы.