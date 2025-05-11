Хитрое предложение «коалиции желающих» разбилось о заявление Президента России Владимир Путин предложил «возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий» 15 мая в Стамбуле В последний день объявленного Москвой трехдневного перемирия 10 мая в Киев решились приехать руководители четырех стран-локомотивов европейской «коалиции желающих»: Великобритании, Франции, Германии и Польши.