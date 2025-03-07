Затяжная блокада магнитных бурь: как выжить с 7 по 19 марта и защитить организм от геоштормов Ирина ВальковаМарт 2025 года приготовил неприятный сюрприз для метеозависимых людей — череду мощных магнитных бурь, которые продлятся с 7 по 19 марта.