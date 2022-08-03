Житель Калифорнии заработал 25 миллионов долларов на разблокировке операторских смартфонов, но вряд ли он сможет потратить эти деньги – преступнику грозит 165 лет тюрьмы

В США признали виновным жителя Калифорнии Аргишти Худавердяна во взломе и использовании информационных систем оператора связи T-Mobile для организации бизнеса по разблокировке смартфонов, который принес ему прибыль в размере около 25 миллионов долларов.
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