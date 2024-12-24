Отлито в граните: Есть только НАРОД и непрерывно меняющаяся в единстве с ним СТРАНА...

Да, мы любим свою Родину, как бы она ни называлась. У нас — так Мой препод по философии как-то объяснял мне, молодой дуре с избытком лево-анархических взглядов, что для сохранения здравости и трезвости ума Россию надо любить именно такой, какая она есть, а не мечтать сделать её другой, теряя на это драгоценное время своей жизни и нервы с безнадежной борьбе с реальностью.