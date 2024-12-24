Отлито в граните: Есть только НАРОД и непрерывно меняющаяся в единстве с ним СТРАНА...

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Комментарии
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Сергей Крутских
Правда должна быть одна! Надо нести народу обжигающую правду, как это делалось во время ВОВ! Ложь, во время войны, это преступление...
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3 час.
ВН
Валерий Николаевич
Совершенно мутная статья
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2 час.
Александр
Во Время ВОВ несли правду? Только то,что соответствовало будущей победе.Что абсолютно правильно.
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1 час.

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