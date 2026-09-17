"Самокат": русские увеличили покупки молочного шоколада на 64%

Русские в январе-августе 2026 года начали покупать молочный шоколад на 64% чаще. Ретейлер "Самокат" сообщает также о росте продаж зефира, карамели и выпечки.
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