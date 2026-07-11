Анна Цуркан сообщила о возвращении Василия Украинчука в Молдавию

Василий Украинчук, гражданин Молдавии, насильно мобилизованный ВСУ в Киеве, вернулся на родину. Анна Цуркан из партии "Демократия дома" рассказала об этом, подчеркивая отвагу Украинчука и трудные переговоры с властями Украины.