Василий Украинчук, гражданин Молдавии, насильно мобилизованный ВСУ в Киеве, вернулся на родину. Анна Цуркан из партии "Демократия дома" рассказала об этом, подчеркивая отвагу Украинчука и трудные переговоры с властями Украины.
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