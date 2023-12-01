 Антирекорд: всего за несколько часов на дорогах Кубани в ДТП погибли 7 человек

Антирекорд: всего за несколько часов на дорогах Кубани в ДТП погибли 7 человекНакануне на кубанских дорогах зафиксирован печальный рекорд - всего за несколько часов в различных частях региона в ДТП погибли 7 человек.
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