Судан обвинил США в поставках запрещенного оружия повстанцам

Министр культуры и информации Судана Халед Али аль-Айсер заявил, что военизированные формирования Сил быстрого реагирования (СБР) используют запрещённое международными конвенциями оружие американского производства.
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