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Россия у черты. Пророчество Матроны на 2025 год сбывается строчка за строчкой

Россия у черты. Пророчество Матроны на 2025 год сбывается строчка за строчкой

БлокнотРУ Войны, экономический кризис, духовный разлом — всё это уже происходит. Как сбываются слова святой Матроны о судьбе России в 2025 году.

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Комментарии
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NB
Nikolay Boyko
🤝🤝🤝
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2 час.
АГ
Александр Георгиевич
Спасибо. Верим.
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51 мин.
вм
вениамин мельников
все рушится под внутренней не стабильностью,не стабильность порождает  классовое общество-капитализм.
Ответить
12 мин.
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