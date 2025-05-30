Кондуктор с надписью на футболке "Привет, уроды" возмутила жителей Алтая

Впрочем, как отметили некоторые, дресс-кода для кондукторов нет В Республике Алтай пассажиров автобуса № 100 возмутило приветствие от кондуктора в футболке с надписью "Привет, уроды", сообщает канал "Республика Алтай в Telegram".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии