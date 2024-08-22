Обматерившего Галкина блогера сделали «персоной нон грата»

МИД Латвии включил в список нежелательных лиц блогера Максима Винклера, который обматерил шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на концерте в Юрмале, пишет Sputnik Ближнее зарубежье.
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