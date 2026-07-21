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Пол Мерсон: «Роджерс за 117 млн фунтов – это не то, что нужно «Челси». Безумные деньги. У них есть Палмер! Они играют на одной позиции!»

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон высказался о вероятно переходе Моргана Роджерса в «Челси» за 117 миллионов фунтов .

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