Как научить ребенка обращаться с деньгами: топ-5 рекомендаций

Эксперт рассказывает, как воспитать в детях здоровое отношение к финансам. 123RF/legion-media.ru Согласно данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), 73% российских семей стараются не обсуждать с детьми тему финансов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии