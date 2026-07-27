Напав на иранское судно, Зеленский совершил тройную ошибку – Пилько

Нанеся удар по иранскому судну в Каспийском море, Зеленский навредил американской дипломатии. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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