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Напав на иранское судно, Зеленский совершил тройную ошибку – Пилько

Напав на иранское судно, Зеленский совершил тройную ошибку – Пилько

Нанеся удар по иранскому судну в Каспийском море, Зеленский навредил американской дипломатии. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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