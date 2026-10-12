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Саудовская Аравия: В других аэропортах Саудовской Аравии продолжаются значительные перебои с...

Саудовская Аравия: В других аэропортах Саудовской Аравии продолжаются значительные перебои с рейсами: сегодня на фоне региональной эскалации отменено 152 рейса, задержано 187 рейсов в Джидде Король Абдель Азиз (JED/OEJN) и 80 рейсов в Даммаме Кинг Фахд (DMM/OEDF).

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