Газета.ру

7 806 подписчиков

Комбат Народной милиции ДНР "Индус" сравнил военных ВСУ с обезьяной с гранатой

Комбат Народной милиции ДНР "Индус" сравнил военных ВСУ с обезьяной с гранатой

Воюющий на угледарском направлении командир батальона 131-го полка Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) с позывным "Индус", говоря о ситуации в Херсонской области, сравнил военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) с обезьяной с гранатой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх